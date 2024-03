Președintele american Joe Biden susține ca i-a spus premierului israelian Benjamin Netanyahu ca vor avea o intalnire in care vor purta o discuție "verde-n fața" pe tema trimiterii ajutoarelor umanitare in Fașia Gaza, potrivit unui clip video publicat vineri, scrie Reuters.Biden a fost inregistrat facand acest comentariu joi seara, in timp ce se afla la Capitoliu pentru discursul sau despre Starea Uniunii, in ceea ce pare a fi un nou semn al frustrarii sale in relația cu Netanyahu pe tema razboiului din enclava palestiniana.In aceasta inregistrare video, publicata pe rețelele de socializare de…