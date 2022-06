Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au fost ucise miercuri intr-un atac armat la un spital din Tulsa, Oklahoma, sudul Statelor Unite, a anuntat politia locala, indicand ca suspectul este si el mort, noteaza AFP. „Putem confirma ca patru persoane au murit, printre care atacatorul”, intr-un atac armat la spitalul…

- Președintele american Joe Biden a spus ca SUA nu vor furniza Ucrainei rachete care pot ajunge in Rusia, in incercarea de a atenua tensiunile cu Moscova privind posibila desfașurare de rachete cu raza lunga de acțiune. Casa Alba a cantarit cererile Ucrainei – care pierde teren in lupta pentru Donbas…

- Un membru al echipei de securitate a presedintelui american Joe Biden a fost arestat la Seul, fiind acuzat ca a agresat, aflandu-se in stare de ebrietate, un cetatean sud-coreean, cu o zi inainte de vizita presedintelui american, potrivit Reuters. Membrul echipei de securitate, care lucreaza pentru…

- Presedintele american Joe Biden l-a anuntat miercuri pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ca Statele Unite acorda Ucrainei un nou ajutor militar in valoare de 800 de milioane de dolari - constand in echipament greu -, anunta Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP. Acest nou ajutor militar…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a inceput sa se pregateasca pentru un razboi impotriva Ucrainei imediat dupa victoria lui Joe Biden la alegerile prezidentiale din SUA, alegerea liderului democratilor in fruntea Stetelor Unite insemnand pentru liderul rus o confruntare inevitabila – potrivit unui raport…

- Presedintele american Joe Biden a declarat, joi, ca s-ar considera foarte norocos daca fostul lider de la Casa Alba, Donald Trump, ar candida impotriva sa pentru inca un mandat, la alegerile din 2024. Potrivit Reuters, Biden a reactionat astfel cand a fost intrebat in legatura cu ingrijorarile Europei…

- Presedintele SUA, Joe Biden, ''a descris implicatiile si consecintele in cazul in care China ofera sprijin material Rusiei in timp ce aceasta duce un atac brutal asupra oraselor si civililor ucraineni'', afirmatie facuta intr-o videoconferinta cu omologul sau chinez, Xi Jinping, a declarat, vineri,…