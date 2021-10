Aceasta decizie vine dupa ce Joe Biden a declarat ca vaccinarea va fi obligatorie pentru aproximativ 100 de milioane de lucratori, oficiali ai guvernului federal și angajați din sectorul privat. Guvernatorul republican al Texasului, Greg Abbott, a anunțat luni, 11 octombrie, ca interzice tuturor entitaților din statul sau, inclusiv companiilor private, sa impuna angajaților sau […] The post Joe Biden, facut KO. Statul Texas interzice vaccinarea obligatorie first appeared on Ziarul National .