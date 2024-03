AUR vrea armata obligatorie pentru tineri Programul de guvernare al partidului AUR prevede armata obligatorie pentru tinerii cu varste intre 18 și 22 de ani. Mai exact, este vorba despre stagii de pregatire militara de trei luni, probabil cu posibilitatea de a opta și pentru stagii de pregatire in cadrul unei asociații non-profit. Totodata, AUR vrea sa introduca sistemul american al […] The post AUR vrea armata obligatorie pentru tineri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

