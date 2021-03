Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va face saptamana viitoare vizite in Japonia si Coreea de Sud, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington; sunt primele deplasari in strainatate de la preluarea mandatului la Casa Alba, transmite AFP. Foto: (c) KEVIN DIETSCH POOL / EPA Biden va fi insotit…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a discutat telefonic joi cu printul Mohammed bin Salman, mostenitorul tronului Arabiei Saudite, informeaza agentia oficiala de presa SPA, preluata de Reuters. Cu numai cateva zile inainte, Casa Alba comunicase ca presedintele Statelor Unite,…

- Autoritatile din Turcia au arestat peste 700 persoane suspectate de legaturi cu organizatia separatista Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), dupa uciderea unor cetateni turci în Irak, iar, în contextul reactiei SUA, ambasadorul american a fost convocat la Ministerul turc de Externe,…

- Liderul de la Casa Alba și-a exprimat ingrijorarea cu privire la represiunile din Hong Kong, Regiunea Autonoma Uigura Xinjiang și Taiwan. Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a avut prima discuție telefonica cu președintele RPC, Xi Jinping, in cadrul careia parțile au discutat o serie…

- Producatorul chinez de smartphone-uri Xiaomi a dat în judecata guvernul Statelor Unite din cauza deciziei fostului președinte Donald Trump de a o adauga pe o lista neagra care interzice investițiile americane, relateaza Business Insider.Administrația Trump a adaugat Xiaomi și alte opt…

- Joe Biden a declarat razboi coronavirusului. Inca din prima zi a mandatului de președinte, liderul de la Casa Alba va semna 10 decrete legate de pandemia COVID-19. Nadia Rmero, corespondent al CNN la Washington a povestit, joi, in direct la Antena 3, care sunt primele masuri pe care le va lua noul președinte…

- Departamentul american al Apararii a autorizat mobilizarea a sute de militari activi pentru dispozitivul de securitate destinat ceremoniei investirii noului presedinte al SUA, Joseph Biden, afirma surse citate de site-ul Politico.com, anunța MEDIAFAX. Pentagonul a dispus mobilizarea a 750…

- Incidentul a avut loc luni, cu doua zile inainte de inaugurarea lui Joe Biden in funcția de președinte al SUA, scrie Reuters. Cladirea Capitoliului din Washington a fost inchisa temporar luni, din cauza unei alerte de securitate declanșate de un incendiu care a avut loc in apropiere, scrie Reuters,…