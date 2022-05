Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent inarmat a ucis cel puțin 19 copii și doi adulți, dupa ce a patruns marți intr-o școala primara din Texas. El și-a impușcat, de asemenea, propria bunica și a fugit cu o mașina cu care a avut un accident. Femeia este internata in stare critica. Tanarul a declanșat apoi un dezastru sangeros…

- Presedintele american Joe Biden, vizibil marcat, a lansat marti un apel la a "infrunta lobby-ul armelor" astfel incat sa fie luate masuri de reglementare, in timp ce America reintra in cosmarul recurent al atacurilor armate in scoli, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un nou atac armat sangeros indoliaza America. Marți, in urma unui atac armat comis la o școala din Texas, Statele Unite al Americii, 19 copii și doi adulți au fost uciși. Tanarul care a comis fapta a fost la randul sau ucis.

- Președintele american a cerut din nou masuri pentru controlul armelor de foc, un subiect dificil pentru Statele Unite, dupa ce un tanar de 18 ani a deschis focul la o școala primara din orașul Uvalde. 19 copii și doi adulți au fost uciși de baiat, care a fost ulterior impușcat mortal de polițiști. „Cand…

- Senatorul Chris Murphy a reacționat virulent marți, in fața Senatului SUA, dupa atacul armat de la o școala primara din Uvalde, Texas, in care cel puțin 21 persoane și-au pierdut viața, informeaza CNN . Senatorul din Connecticut, Chris Murphy, a vorbit marți in Senat, la cateva ore dupa ce 19 elevi…

- America este in stare de șoc, dupa un nou masacru intr-o școala din Texas. 19 copii și doi adulți au fost uciși de un tanar de 18 ani, care a fost impușcat mortal de polițiști. Baiatul iși cumparase arme de ziua lui. Inainte sa plece de acasa, și-a ucis bunica. Apoi a intrat intr-o școala primara, in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron recționeaza dupa ce omologul sau american, Joe Biden, a lansat un set de acuzații fara precedent la adresa președintelui Vladimir Putin. Macron a declarat ca el „nu va folosi” termenii pe care i-a folosit presedintele american Joe Biden, care l-a calificat pe Vladimir…

- Kievul e sub tirul lansatoarelor de rachete amplasate la periferia orașului, transmite publicația Kyiv Independent.Artileria rusa a lovit spitalul oncologic de copii Okhmadyt, ucigand un copil și ranind doi copii și doi adulți, ????????O fogo da artilharia russa atingiu o hospital de cancer infantil…