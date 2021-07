Platformele sociale precum Facebook sau Twitter unde circula dezinformare despre vaccinuri omoara oameni, a acuzat președintele american Joe Biden. Președintele american susține ca rețelele sociale raspandesc neadevaruri despre pandemie și vaccinuri, acuzand ca ele „ucid oamenii”. „Singura pandemie pe care o avem este intre cei nevaccinați”, a raspuns Joe Biden, in timp ce se pregatea […] The post Joe Biden, atac furibund la adresa rețelelor sociale: „Omoara oamenii” first appeared on Ziarul National .