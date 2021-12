Stiri pe aceeasi tema

- Aflat în scadere în sondajele de opinie, liderul de la Casa Alba și-a facut apariția la Tonight Show, pentru prima oara de când este președintele SUA. Pe lânga mesajele serioase, el a povestit și câte ceva din ”bucataria” Casei Albe. Împreuna cu Prima…

- Sotii Joe si Jill Biden si-au convins staff-ul de la Casa Alba sa-i lase sa-si prepare singuri micul dejun, a dezvaluit presedintele SUA, intr-o aparitie rara la emisiunea NBC „Tonight show” prezentata de Jimmy Fallon, informeaza Reuters.

- Medicii de la centrul Walter Reed au indepartat un polip de trei milimetri din colonul lui Joe Biden, informeaza Reuters si CNN. Medicul presedintelui, Kevin O’Connor, a declarat, miercuri, ca testele efectuate asupra polipului au indicat ca era vorba de un adenom tubular, o tumoare benigna, cu crestere…

- Joe Biden a asigurat luni ca Jerome Powell, pe care tocmai l-a reconfirmat ca șef al Bancii centrale americane (Fed), este „persoana potrivita” pentru a sprijini redresarea economica a Statelor Unite, fara a lasa inflația sa creasca, scrie AFP.„Jay (Jerome) este persoana potrivita…

- Dupa o zi de impas, democrații au lasat deoparte scindarea dintre progresiști și centriști pentru a adopta un pachet de 1.000 de miliarde de dolari pentru îmbunatațirea autostrazilor, a internetului de banda larga și a altor infrastructuri, trimițându-l președintelui Joe Biden pentru promulgare,…

- Președintele american Joe Biden a vorbit luni in deschiderea COP26 despre misiunea de a restabili credibilitatea SUA in privința combaterii schimbarilor climatice, o problema cruciala atat pentru administrația sa, cat și pentru intreaga planeta. Adresandu-se liderilor politici ai țarilor semnatare ale…

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca a vorbit cu omologul sau chinez Xi Jinping despre Taiwan si ca s-au pus de acord sa respecte "acordul asupra Taiwanului", pe fondul amplificarii tensiunilor dintre Taipei si Beijing, relateaza miercuri Reuters, citat de agerpres. "Am vorbit…

- Președintele american Joe Biden a promis o noua era de competiție pe scena globala, dar fara un nou razboi rece, in primul discurs susținut marți in fața Organizației Națiunilor Unite, in care a subliniat ca Statele Unite dupa 20 de ani nu mai sunt implicate in niciun razboi odata cu retragerea din…