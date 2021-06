Stiri pe aceeasi tema

- Apararea unui aliat care este atacat, prevazuta de articolul 5 al tratatului NATO, este o obligatie „sacra”, a declarat duminica presedintele american Joe Biden, intr-o conferinta de presa in finalul summitului G7 de la Cornwall, Marea Britanie, transmit AFP si Reuters.

- Presedintele american Joe Biden considera ca apararea unui aliat NATO atacat, prevazuta de articolul 5 din tratatul Atlanticului de Nord, este o "obligatie sacra", a spus el, duminica, in conferinta de presa dupa summitul G7, scrie AFP, potrivit news.ro. "Credem ca NATO si articolul 5 sunt…

- Presedintele american Joe Biden considera ca apararea unui aliat NATO atacat, prevazuta de articolul 5 din tratatul Atlanticului de Nord, este o "obligatie sacra", a spus el, duminica, in conferinta de presa dupa summitul G7, scrie AFP.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost vineri gazda unei receptii în onoarea liderilor statelor din grupul G7, luând prim-planul scenei la summitul pe care acestia îl au timp de trei zile în Cornwall, relateaza agentia Reuters, potrivit Agerpres. Suverana…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, i-a primit astazi la Carbis Bay, in comitatul Cornwall, pe liderii grupului G7. Inaintea summitului care va dura pana duminica, 13 iunie, aceștia au facut o „fotografie de familie”, relateaza Ziare.com , citand agenția EFE. Boris Johnson și Carrie, cea care i-a…

- Intrevederea prevazuta a presedintelui american Joe Biden cu omologul sau rus Vladimir Putin nu este o ''recompensa'' pentru acesta, dar in schimb este cel mai eficient mod de a auzi direct de la el intelegerea si gestionarea diferentelor dintre Washington si Moscova, a declarat luni consilierul…

- Fostul presedinte american Donald Trump a calificat miercuri o 'rusine absoluta' deciziile retelelor de socializare de a-i menține suspendate conturile, transmite AFP. Președintele american Joe Biden crede ca platformele de socializare au responsabilitatea de a „opri amplificarea conținutului…

- Joe Biden urmeaza sa efectueze prima sa vizita externa in calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii. Liderul de la Casa Alba va merge, in luna iunie, la Londra și la Bruxelles. Ulterior, el va participa și la summitul G7 din 11-13 iunie. Acesta va avea loc tot in Regatul Unit, in Cornwall.…