Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a transmis Arhivelor Naționale ale Statelor Unite ca nu acorda „privilegiu executiv” unui set de documente legate de violențele de pe 6 ianuarie de la Capitoliu, deschizand astfel calea pentru Arhivele Naționale de a preda aceste documente unui comitet al Camerei Reprezentanților care investigheaza…

- Compania de consultanta KPMG lanseaza un program de investitii de 1,5 miliarde de dolari pe o perioada de trei ani pentru dezvoltarea de solutii la problemele de mediu, sociale si de guvernanta (ESG - Environmental, Social, Governance), cu scopul de a-si sprijini clientii in rezolvarea lor. Potrivit…

- Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii, a salutat rezultatele alegerilor organizate in aceasta vara in Republica Moldova și i-a amintit pe basarabeni drept exemplu, in primul sau discurs in fața liderilor țarilor lumii, informeaza Realitatea.md. Șeful de la Casa Alba a vorbit…

- Egiptul construiește linii de cale ferata de mare viteza in valoare de 4 miliarde si jumatate de dolari. Prima și cea mai importanta dintre ele va face legatura intre Marea Roșie și Marea Mediterana.

- Joe Biden, a carui popularitate a scazut serios dupa retragerea haotica americana din Afganistan, se bazeaza pe succesul unui plan gigantic de reforme sociale pentru a recâștiga popularitatea pierduta, dar speranțele sale sunt amenințate de poziția senatorului democrat moderat Joe Manchin, care…

- Președintele american Joe Biden a decis sa aloce o jumatate de miliard de dolari pentru a ajuta refugiații din Afganistan. Un memorandum corespunzator a distribuit Casa Alba. 500 de milioane de dolari vor fi oferite din Fondul de ajutor pentru refugiați și migrațiune din Statele Unite și vor merge pentru…

- Senatul american a aprobat marti cel mai mare plan de infrastructura al tarii din ultimul deceniu, in valoare de 1.200 de miliarde de dolari. Dupa luni de negocieri intre democrati si republicani, proiectul de lege a primit 69 de voturi pentru si 30 de voturi impotriva in camera superioara, intr-o victorie…

- Senatul Statelor Unite a adoptat marti un pachet de investitii in infrastructura in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, care este o prioritate a presedintelui Joe Biden, o victorie bipartizana care ar putea asigura cele mai mari investitii din ultimele decenii in drumuri, aeroporturi si cai navigabile,…