Joe Biden afirmă că regina Elisabeta a II-a îi amintește de mama sa Președintele american Joe Biden a vorbit cu afecțiune despre regina Elisabeta a II-a dupa ce a servit ceai cu aceasta la Castelul Windsor, afirmând ca monarhul britanic îi amintește de mama sa, relateaza Insider.



&"Am avut o plimbare lunga, ea a fost foarte generoasa. Nu cred ca s-ar simți insultata dar mi-a amintit de mama mea, în ceea ce privește aspectul ei și generozitatea&", le-a declarat Biden reporterilor înainte de a urca la bordul Air Force One pentru a zbura la Bruxelles.



Biden și prima doamna Jill Biden au fost invitați la Castelul Windsor, reședința…

Sursa articol: hotnews.ro

