- Forțele americane pentru operațiuni speciale au desfașurat cu succes joi, 3 februarie, o misiune antiterorista in provincia Idlib, nord-vestul Siriei. Țința atacului, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, care a preluat conducerea grupului militant pe 31 octombrie 2019, a fost lichidata, a anunțat președintele…

- U.S. special forces have killed the leader of the jihadist group Islamic State in a raid in northwest Syria, President Joe Biden said on Thursday, according to Reuters. A senior U.S. administration official said that Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi was killed in the operation. Rescue workers said…

