JOE BIDEN a căzut de trei ori! Ultima oară a fost chiar rău A fost ceasul rau pentru președintele american care a cazut in cascada vineri dupa-amiaza, in timp ce urca scara avionului prezidențial. Inainte sa decoleze spre Atlanta dupa cateva trepte Biden s-a dezechilibrat. S-a redresat imediat, dar la urmatoarea treapta s-a impiedicat din nou. Cum de vaccinul AstraZeneca a fost declarat sigur: Trombozele apar și la oameni nevaccinați! Culmea este ca președintele s-a clatinat inca o data, a treia oara, și cel mai rau. Insa a incercat sa dea totuși impresia ca e bine. Și-a terminat ascensiunea fara alte poticniri. Toamna trecuta, dupa caștigarea alegerilor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul George Simion spune ca AUR cere Guvernului sa achite restantele angajatilor sucursalei locale a Companiei Nationale a Uraniului (CNU) care au intrat in greva foamei, in contextul in care nu au primit salariul de doua luni. "Guvernul Citu este preocupat sa imparta prada reprezentata de banii…

- Protestatarul Marian Morosanu „Ceausescu” l-a prins, vineri, si pe fostul senator PSD Serban Nicolae, in timp ce acesta iesea de la Curtea de Apel. Protestatarul i-a reprosat lui Nicolae ca si-a batut joc de legile justitiei. Serban Nicolae a fost chemat sa depuna marturie intr-unul dintre dosarele…

- Primarul Sectorului 1 - Clotilde Armand a analizat sporul de „antena” acordat de fosta administrație și a decis sa nu mai fie luat de cei aproximativ 100 de angajați de la ADP. Potrivit unor masuratori, nivelul radiațiilor de la antene este de 1.379 de ori mai mici decat nivelul de referința. Cum…

- Un grup de oameni de știința din intreaga lume considera ca exista un numar tot mai mare de dovezi conform carora Covid-19 poate provoca diabet la unii pacienți, informeaza The Guardian . Profesorul Francesco Rubino, de la King’s College Londra, conduce o investigație a unei posibile legaturi intre…

- Biserica Ortodoxa Romana se arata sidetata de atacul impotriva comunitații creștine din cartierul Titan. Biserica din lemn din cartierul bucureștean a fost vandalizata. Persoane necunoscute au scris pe ea cu sprey roz mesaje pro-LGBT sau prescurtarea BLM (Black Lives Matters). De asemenea, Poliția Romana…

- Biserica de lemn din Parcul Titan, din Bucuresti, a fost vandalizata. Au fost scrise mesaje pro LGBT pe toata suprafata ei cu vopsea roz. "Be gay", "do crime" si "LGBT" sunt doar cateva dintre mesajele desenate pe biserica si pe icoanele expuse in exteriorul ei. Raluca Turcan ii raspunde lui Ciolacu:…

- Fanii Antena 3 distribuie pe retelele de socializare mai multe petitii prin care solicita postului condus de Mihai Gadea sa il dea afara pe Radu Tudor pentru ca a jignit-o pe „doctorita-minune”, Flavia Grosan. Victor Ciutacu, care joi a sarit sa il atace si el pe Tudor, s-a sucit si ii ia apararea acestuia.…

- Psihiatrul Gabriel Diaconu o analizeaza pe medicul Flavia Groșan, cea care a explicat ca aplica alta schema de tratament și a vindecat 1000 de pacienți de Covid-19. Diaconu compara ieșirea in decor a Flaviei Groșan cu cea a unui soldat care in timpul lui Hitler refuza salutul nazist și arata ca aceasta…