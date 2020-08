Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a anuntat marti ca a ales-o pe senatoarea de culoare Kamala Harris, in varsta de 55 de ani, pentru a-l infrunta impreuna cu el pe Donald Trump la urne pe 3 noiembrie si a deveni, in caz de victorie, prima femeie vicepresedinte a SUA, relateaza AFP. "Am onoarea imensa de a anunta ca am ales-o pe Kamala Harris, o luptatoare dedicata apararii curajoase a claselor de mijloc si unul dintre cei mai mari slujitori ai statului, in calitate de coleg la conducere", a anuntat Joe Biden, 77 de ani, fost vicepresedinte al lui Barack Obama. In speranta de a deveni…