- Presedintele american, Joe Biden, va efectua in luna iunie prima sa deplasare in strainatate in Regatul Unit si in Belgia, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza Reuters si AFP. Joe Biden va participa la summitul G7 din perioada 11-13 iunie de la Cornwall (sud-vestul Angliei), iar apoi la summitul…

- Presedintele american, Joe Biden, a lansat miercuri o vibranta pledoarie pentru a convinge Congresul sa adopte planul sau de investitii de aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, indispensabil in opinia sa pentru ca Statele Unite sa reziste in fata concurentei Chinei, noteaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Presedintele american Joe Biden s-a angajat marti, in prima sa deplasare oficiala de la investirea sa la Casa Alba, sa accelereze programul de vaccinare anti-COVID-19 din SUA si a spus ca profesorii ar trebui sa aiba prioritate la vaccinare, pentru a permite deschiderea scolilor pe o scara mai larga,…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca a discutat ''doua ore'' la telefon, in ajun, cu omologul sau chinez Xi Jinping, acesta fiind primul schimb de opinii intre cei doi lideri dupa instalarea noului titular de la Casa Alba, transmit Reuters si AFP. ''Am petrecut doua…

- Presedintele american Joe Biden este de parere ca profesorii din SUA trebuie sa aiba prioritate in a fi vaccinati impotriva coronavirusului, dar va da ascultare recomandarilor oamenilor de stiinta in ceea ce priveste abordarea cuprinzatoare a procesului de redeschidere a scolilor, a anuntat marti Casa…

- Presedintele american Joe Biden a atentionat ca rivalitatea intre SUA si China va lua forma unei "competitii extreme", asigurand totodata ca vrea sa evite "un conflict" intre primele doua puteri mondiale, informeaza duminica AFP si Reuters. Presedintele american a explicat ca nu a discutat deocamdata…