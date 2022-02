Primii sportivi din Romania care vor concura la Jocurile Olimpice de iarna de la Beiijing intra in competitie, sambata. Este vorba despre saritorii cu schiurile Andrei Feldorean si Daniel Cacina. Cei doi vor evolua in calificari, incepand cu ora 08.20. De la 11.45, in proba feminina, calificari, va evolua si Daniela Haralambie. La sanie, in mansa 1 individual, va evolua, de la ora 13.20, Valentin Cretu. Mansa a doua este prevazuta de la ora 14.50. F estivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing a avut loc vineri , pe Stadionul Olimpic denumit „Cuib de pasare”. Romania participa…