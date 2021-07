Miercuri, 28 iulie, este o zi importanta pentru sportul romanesc. Au fost obținute doua medalii la canotaj, una de aur și cealalta de argint. Totodata, naționala olimpica de fotbal a ratat calificarea in sferturile de finala, iar pugilista Claudia Nechita a ratat obținerea primei medalii din boxul feminin romanesc. CANOTAJ 02:20 (Sea Forest Waterway) dublu vasle masculin – Finala B: Ioan Prundeanu, Marian Enache – locul 3 in calificari 02:30 (Sea Forest Waterway) patru rame feminin – Finala B: Madalina Heghes, Elena Logofatu, Cristina Popescu, Roxana Anghel – locul 9 in clasamentul final 03:18…