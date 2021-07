Stiri pe aceeasi tema

- Programul sportivilor romani in intrecerile de duminica de la Jocurile Olimpice de la Tokyo cuprinde evolutii la atletism, lupte si tenis de masa. Alina Rotaru (lungime) si Bianca Ghelber (ciocan) vor evolua in calificari, echipa feminina de tenis de masa intalneste Egiptul, iar fostul campion…

- Joi, 29 iulie 2021, sportivii romani vor concura la doua sporturi la Jocurile OIimpice 2020. Astfel, Romania va fi reprezentata la canotaj, dublu rame masculin si dublu vasle feminin, dar și la inot, prin inotatorul David Popovici. Acesta va lua startul in finala probei de 100 m liber. CANOTAJ 02:40…

- Nu mai putin de 23 de finale figureaza in programul zilei de miercuri, 28 iulie, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Se vor decerna primele titluri olimpice din istorie la baschet 3×3, este programat contratimpul la ciclism, vor fi primele finale la canotaj, se vor acorda medaliile la rugby in VII, dar…

- Ziua de miercuri 28 iulie este una importanta pentru Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo, cu primele finale la canotaj, dar si alte curse de calificare in finale. Selectionata de fotbal sustine un meci decisiv cu Noua Zeelanda pentru calificarea in sferturi, fiind obligata sa castige,…

- Sportivii romani vor participa marti la Jocurile Olimpice de la Tokyo in trei discipline: baschet feminin 3×3, inot si tenis de masa. Naționala feminina de baschet 3×3 va disputa ultimul ei meci la Jocurile Olimpice, inotatorii David Popovici si Robert Glinta vor evolua in finalele de la 200 m liber,…

- Principalele emoții ale zilei de 27 iulie vor fi furnizate de David Popovici și Robert Glința, cei care vor evolua în finalele de înot ale probelor de 200 metri liber, respectiv 100 de metri spate de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Luni, 26 iulie, programul sportivilor din România…

- Primii sportivi romani care vor evolua la Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt fotbalistii, echipa Romaniei urmand sa joace joi contra Hondurasului (ora 14:00). Acest meci va marca revenirea fotbalului romanesc la Jocuri dupa o pauza de 57 de ani, ultima participare fiind tot la Tokyo, in…

- Romania s-a calificat la Jocurile Olimpice in urma prestatiei echipei nationale Under-21 la Campionatul European de tineret din 2019, cand a ajuns in semifinale. Selectionata de fotbal a Romaniei revine la Jocurile Olimpice dupa o pauza de 57 de ani, potrivit news.ro. In urma tragerii la sorti,…