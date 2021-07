Sportivii romani vor participa marti la Jocurile Olimpice de la Tokyo in trei discipline: baschet feminin 3×3, inot si tenis de masa. Naționala feminina de baschet 3×3 va disputa ultimul ei meci la Jocurile Olimpice, inotatorii David Popovici si Robert Glinta vor evolua in finalele de la 200 m liber, respectiv 100 m spate, iar Bernadette Szocs va juca in turul secund la simplu feminin la tenis de masa. Programul sportivilor romani de marti 27 iulie: Baschet 3X3 11:00 (Aomi Urban Sports Park) feminin – turul preliminar: Franta – Romania Inot 04:43 (Tokyo Aquatics Centre) 200 m liber masculin –…