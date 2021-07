Jocurile Olimpice 2020 | Programul finalelor de sâmbătă, 31 iulie Romania nu va fi reprezentata de niciun sportiv in competitiile de sambata, 31 iulie, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Programul finalelor (ora Romaniei):ATLETISM14:15 (Olympic Stadium) aruncarea discului – masculin15:35 (Olympic Stadium) stafeta mixta 4×400 m15:50 (Olympic Stadium) 100 m femininBADMINTON12:00 (Musashino Forest Sport Plaza) dublu masculin – meciul pentru bronzurmat de (Musashino Forest Sport Plaza) dublu masculin – meciul pentru aurBOX07:39 (Kokugikan Arena) cat. pana (54-57 kg) feminin – Semifinala 1: Nesthy Petecio (Filipine) – Irma Testa (Italia)13:24 (Kokugikan Arena) cat.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

