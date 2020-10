Joc promițător pentru SCM Craiova. Oltencele s-au impus de o manieră categorică SCM Craiova a inceput perfect turneul de la Sf. Gheorghe. Formația lui Bogdan Burcea a trecut peste eșecul cu Valcea, din prima etapa, și s-a impus la scor in fața nou-promovatei Chișineu-Criș, scor 30-19. Reamintim ca de astazi, pe parcursul a șase zile, atat SCM Craiova cat și celelalte echipe angrenate in Liga Florilor vor disputa cate patru meciuri oficiale, care conteaza pentru etapele 2-5. Gruparea din Banie și-a facut meciul ușor inca din primele minute. Zamfir, Șelaru și Cace au dus scorul la 7-2 la capatul primelor 10 minute, iar apoi jocul a mers intr-o singura direcție. La cabine s-a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa prima etapa disputata la Ploiești in urma cu doua saptamani, Liga Florilor se muta la Sfantu Gheorghe, pentru un turneu de 4 etape, care se va intinde pe durata a 6 zile. Echipa Activ Prahova Ploiești, pregatita de antrenorii Florin Ciupitu și Nicolae Nimu, a plecat la acest turneu cu un lot format…

- •Competiția interna incepe saptamana viitoare! In perioada 14-15 octombrie, la Ploiești, este programata sa se dispute prima etapa a Ligii Florilor MOL. Echipa de handbal SCM Rm. Valcea va debuta in noul sezon competițional intern in compania formației SCM Craiova. Jocul echipei valcene de handbal este…

- Campionatul Ligii Florilor MOL va debuta pe 14/15 octombrie, la Ploiești, cu meciurile din prima runda. Șapte luni de pauza sunt foarte multe, dar n-a nimeni n-a avut de ales. Mai mult, speram sa nu mai avem vreo surpriza neplacuta cu acest Covid-19, care a pus și așa toata lumea pe jar. In acest an…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anuntat brigada care va oficia intalnirea dintre FCU Craiova si CSM Slatina, programata marti, de la ora 19.00. Astfel, disputa de pe stadionul „Municipal“ din Severin, din etapa 5 a Ligii a 2-a , va fi arbitrata de Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare). Acesta va fi…

- Luni dimineața, in cadrul unei videoconferințe, au fost trase la sorți locurile celor patru echipe nou-promovate in Liga Florilor, in vederea definitivarii programului campionatului. Astfel, de la 1 la 4, locurile au fost atribuite, in ordine, echipelor Dacia Mioveni, Activ Prahova Ploiești, Crișul…

- Cu un meci amanat, unul pierdut si spaima trasa dupa editia trecuta, cand s-a salvat de la retrogradare doar la „masa verde“, Pandurii Targu Jiu e gata sa faca mare risipa de energie pe teren ca sa contabilizeze primele puncte. Elevii lui Calin Cojocaru primesc sambata, de la ora 11.00, vizita formatiei…

- Rezultatele etapei a 2-a : Sambata, 5 septembrie: Turris-Oltul Turnu Magurele – Metaloglobus Bucuresti 2-2, Concordia Chiajna – Unirea Slobozia 3-1, Dunarea Calarasi – Comuna Recea 3-0, Farul Constanta – Aerostar Bacau 1-0, FC Rapid – Pandurii Targu Jiu 2-1, Csikszereda Miercurea Ciuc – FCU Craiova…