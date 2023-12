Joblandia, platforma care îi poate ajuta pe elevi în alegerea carierei Ați auzit de Joblandia? Daca nu, atat elevii cat și parinții ar trebui sa țina minte acest nume, fiindca s-ar putea sa ii ajute in alegerea carierei. Joblandia se dorește a fi o platforma ce faciliteaza legatura dintre licee și companii cu scopul de a oferi adolescenților o perspectiva practica asupra joburilor existente pe piața sau care vor exista in viitor. Platforma promite sa-i sprijine pe tineri sa-și aleaga cat mai informat cariera. Mai mulți specialiști romani in resurse umane s-au reunit sub umbrela HR Club și au creat Joblandia, o platforma unde sunt invitați toți profesorii din Romania,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

