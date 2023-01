Stiri pe aceeasi tema

- Scandal de proportii la Camerun U17. Sunt suspiciuni grave de frauda la nationala de juniori, dupa ce echipa a fost trimisa sa participe la un turneu UNIFFAC adresat reprezentativelor de pusti din Africa Centrala. Inaintea competitiei, jucatorii selectionatei sub 17 ani a Camerunului au fost trimisi…

- Cristiano Ronaldo a luat decizia de a juca si la Cupa Mondiala din 2026, dupa ce l-a vazut pe Messi campion mondial. Anuntul a fost facut in presa din Portugalia. Cristiano Ronaldo nu renunta la visul sau de a castiga Cupa Mondiala. Conform A Bola, care citeaza Marca, Ronaldo vrea sa evoluzeze si la…

- Ianis Hagi și-a prelungit contractul cu Rangers. Clubul scoțian a facut anunțul oficial joi, pe rețelele sociale. Fiul lui Gica Hagi a precizat ca este incantat dupa ce a semnat o noua ințelegere cu fosta campioana a Scoției. Ianis Hagi și-a prelungit contractul cu Rangers “Istoria pe care o are acest…

- FIFA a anunțat ca polonezul Szymon Marciniak se va afla la centrul partidei Argentina – Franța, din finala Campionatului Mondial 2022. Partida Argentina – Franța este programata duminica, de la ora 17:00. Szymon Marciniak va arbitra Argentina – Franța FIFA a decis ca Szymon Marciniak sa arbitreze finala…

- Soția președintelui lui Poli Iași, Cornel Șfaițer, a decedat la doar 57 de ani. Danielei Șfaițer i s-a facut rau și nu a mai putut fi salvata. Duminica dimineața, in ce se afla in casa familiei din Botoșani, Daniela Șfaițer a acuzat probleme de sanatate. Soțul ei a apelat de urgența la 112. Femeia a…

- Razvan Lucescu a refuzat sa preia o echipa din Anglia. Este vorba despre Hull, formație care evolueaza in Championship. Britanicii au anunțat astazi ca antrenorul roman, in prezent la PAOK, s-a aflat pe lista conducatorilor lui Hull, in plin sezon. Chiar daca oferta era foarte tentanta, Lucescu Jr.…

- Cristiano Ronaldo va avea un rol special la gala de decernare a Balonului de Aur 2022, unde marele favorit este prietenul sau Karim Benzema. CR7 va fi prezent la gala de la Paris, unde atacantul lui Real Madrid va cuceri in premiera cel mai ravnit trofeu individual din lumea fotbalului. Cristiano Ronaldo…

- Barcelona ii va construi o statuie lui Lionel Messi. Starul argentinian, care evolueaza in prezent la PSG, a scris istorie pentru gruparea de pe Camp Nou, iar catalanii vor sa il rasplateasca pentru eforturile sale. Lionel Messi nu doar ca va avea o statuie, dar catalanii incearca din rasputeri sa il…