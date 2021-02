Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Dumitrescu și-a exprimat dezacordul cu privire la trei alegeri efectuate de FCSB in primul „11” pentru meciul contra Chindiei Targoviște. Urmarește AICI evoluția meciului FCSB - Chindia (ora 20:00) Fostul mare internațional considera ca Dragoș Nedelcu, Ovidiu Popescu și Denis Haruț nu sunt folosiți…

- Constantin Gherghe, directorul Liceului Tehnologic Nucet, unde invața Octavian Popescu (18 ani, mijlocaș ofensiv), a explicat cum reușește sa continue activitatea fotbalistica in unitatea de invațamant veche de 120 de ani. Reporterii GSP au vizitat satul Nucet, Dambovița, locul de unde vine Octavian…

- Becali se simte furat de Istvan Kovacs și Catalin Popa și amenința ca va retrage echipa de pe teren daca va mai fi arbitrat de primul dintre ei, insa ceea ce nu spune patronul FCSB e ca raportul erorilor pro-contra pentru clubul sau in acest sezon e unul sensibil echilibrat, iar in meciurile cu Mediaș,…

- Deși transferul lui Dennis Man (22 de ani) la Parma nu a fost inca oficializat, Gigi Becali (62), finanțatorul FCSB, se gandește deja la urmatorul „tun” financiar pe care-l va da. Latifundiarul il vede pe Octavian Popescu, care a implinit 18 ani in urma cu o luna, drept urmatorul produs important de…

- Octavian Popescu (17 ani) este noul favorit al lui Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB il compara cu Gica Hagi. Preferințele lui Gigi Becali s-au schimbat de la ultima apariție publica. Dennis Man și Florinel Coman au fost eclipsați intre timp de Octavian Popescu, mijlocaș de 17 ani cu un travaliu…

- “Roș-albaștrii” nu au avut emoții in derby-ul acestei runde, formația lui Toni Petrea reușind sa se impuna cu scorul de 2-0 in Banie, la capatul unui meci pe care l-au avut la discreție in mare parte a timpului. Dennis Man a fost declarat omul meciului in partida de aseara, grație unei duble marcate…

- FCSB a caștigat meciul cu UTA, scor 3-0. Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, crede ca mijlocașul Octavian Popescu (17 ani) are un viitor stralucit. FCSB - UTA, detalii AICI In minutul 73, Octavian Popescu a obținut lovitura de la 11 metri care a deblocat meciul cu UTA. Dennis Man a transformat…

- Dragoș Savulescu, fost finanțator la Dinamo, este dat in urmarire internaționala de Ministerul Justiției din Romania, care nu a reușit sa convinga Guvernul Italian sa il extradeze. Savulescu iși vede de viața, iar acum apare intr-un scurtmetraj (vezi trailerul mai jos), informeaza Libertatea. ...