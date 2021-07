Stiri pe aceeasi tema

- Gimnasta romana Larisa Iordache are șanse mari sa se califice in finala probei de la barna, dupa ce a fost notata cu 14.133 in calificarile de duminica, de la Ariake Gymnastics Center. Iordache s-a accidentat ușor la gleza, dupa aterizare.

- Larisa Iordache a avut o prestație buna la bârna, duminica, în calificarile de la Tokyo, obținând o nota de 14.133. Gimnasta s-a accidentat însa la glezna stânga la aterizare și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Larisa Iordache a fost notata cu 14.133,…

- Gimnastul Marian Dragulescu a ratat, sambata, calificarea in finala la sarituri, singura proba in care a luat startul la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dragulescu, care va implini 41 de ani in 18 decembrie, a fost notat cu 13.466 la prima saritura si cu 14.533 la cea de-a doua, pentru o medie de 13.999,…

- Concursul de calificare de la Jocurile Olimpice de la Tokyo este tot mai aproape. Gimnastii au avut, miercuri, 21 iulie, antrenamentul pe podium, iar fetele, joi, 22 iulie. Principala veste din tabara Romaniei nu este, din pacate, prea buna. Larisa Iordache, multipla campioana europeana, nu va concura…

- ​Federatia Româna de Gimnastica a anuntat, miercuri, ca Larisa Iordache va concura doar la bârna la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din cauza unor dureri la glezna."Ma doare foarte rau glezna. Durerile sunt foarte greu de suportat. Am avut antrenament si în sala de competitii,…

- Legitimata la CS Farul Constanta, Maria Holbura este fiica fostului luptator Ion Holbura. Ea a inceput gimnastica la varsta de cinci ani. Jocurile Olimpice de la Tokyo se disputa intre 23 iulie si 8 august 2021. La gimnastica, Maria Holbura va reprezanta Romania alaturi de Larisa Iordache si de Marian…

- Cu 45 de zile inainte de startul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, Larisa Iordache a revenit cu succes in competitii, castigand doua medalii la Cupa Mondiala Challenge de la Cairo (Egipt). Dupa bronzul de la paralele, adjudecat in prima zi a finalelor, gimnasta romana a cucerit, in ziua a doua, medalia…

- Gimnasta romana Larisa Iordache a cucerit, sambata, 5 iunie, medalia de bronz in finala de la paralele din cadrul Cupei Mondiale de la Cairo (Egipt), cea de-a doua etapa a circuitului Challenge, informeaza Federatia Romana de Gimnastica. La o luna si jumatate de la calificarea la Jocurile Olimpice de…