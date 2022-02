Stiri pe aceeasi tema

- China este acuzata ca nu respecta drepturile omului in cazul sportivilor izolați din cauza COVID 19. Este vorba despre sportivii care participa la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing. Se inmulțesc plangerile in ceea ce privește condițiile pe care le gasesc sportivii in spațiile de izolare…

- Meciul de hochei pe gheața dintre reprezentativele feminine ale SUA și Finlandei, din runda preliminara de la Jocurile Olimpice din Beijing, a fost marcat de o eroare șocanta de arbitraj, care a facut ca partida sa fie reluata DUPA scurgerea timpului de joc. Meciul de hochei pe gheața intre reprezentativele…

- Romania dorește sa organizeze ediția de iarna a Jocurilor Olimpice din 2028, a anunțat astazi Guvernul Romaniei. Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a marți, la Palatul Victoria, o intrevedere cu oficiali ai Comitetului Olimpic și Sportiv Roman. La intalnire au participat președintele COSR, Mihai Covaliu,…

- Sportivi din toate țarile, inclusiv SUA, sunt bineveniți la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing. China va asigura securitatea acestora și condiții bune tuturor participanților, ajutandu-i sa-și realizeze visul olimpic, a declarat luni purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao…

- Ambasada Chinei la Washington a calificat luni anuntul SUA de boicotare diplomatica a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing drept o ''manipulare politica'' care nu ar avea niciun fel de impact asupra organizarii cu succes a competitiei sportive. Ulterior, ministerul de externe de…

- Australia ia in considerare sa nu trimita niciun oficial guvernamental la Jocurile Olimpice de iarna care vor avea loc la Beijing anul viitor, pe fondul solicitarilor tot mai numeroase din partea parlamentarilor pentru un boicot diplomatic oficial, informeaza Reuters, care citeaza un articol aparut…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat ca ”are in vedere” un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna programate sa aiba loc in februarie la Beijing, pentru a protesta impotriva incalcarilor drepturilor omului in China, relateaza AFP. ‘‘Aceasta este ceva ce avem in vedere”, a declarat presedintele…

- Premierul britanic Boris Johnson ia în considerare un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna de anul viitor de la Beijing, în semn de protest fața de situația drepturilor omului în China, a relatat sâmbata cotidianul Times, citat de Reuters.O "discuție activa"…