- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Romania, in componenta cu Elizabeta Samara, Bernadette Szocs si Daniela Dodean, s-a calificat in sferturile turneului olimpic feminin de tenis de masa pe echipe de la Jocurile Olimpice 2020, dupa ce a invins Egiptul cu 3-0, duminica, la arena…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Bianca Andreea Costea, mezina delegatiei Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo, nu isi facea iluzii privind calificarea in semifinalele probei de 50 m liber si a vrut sa se bucure de prezenta la concursul olimpic si sa castige experienta in…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Neozeelandeza Emma Twigg, 34 ani, a cucerit vineri medalia de aur in finala feminina de skiff simplu, disputata vineri la Sea Forest Waterway in cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Twigg, locul patru la Londra si Rio de Janeiro, campioana mondiala…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Adriana Ailincai, componenta a barcii Romaniei de dublu rame fara carmaci alaturi de Iuliana Buhus, clasata pe locul 9 in clasamentul final la Jocurile Olimpice, a opinat ca experienta de la Tokyo o va ajuta sa performeze mai bine la Paris…

- Jucatoarea romana de tenis de masa Bernadette Szocs a fost invinsa de americanca Juan Liu cu scorul de 4-2 (11-4, 6-11, 6-11, 11-9, 11-8, 11-3), marti, in turul al treilea al probei feminine de simplu, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Jucatoarea de 36 de ani s-a impus dupa 35 de minute de joc, revenind…

- Jucatoarea romana de tenis de masa Bernadette Szocs a fost eliminata din proba feminina de simplu de la JO de la Tokyo, dupa ce a pierdut, scor 2-4 (4-11, 11-6, 11-6, 9-11, 8-11, 3-11), partida cu americanca Juan Liu, disputata marti, 27 iulie, contand pentru turul al treilea. Romania a ramas in cursa…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu transmite: Judoka romana Andrea Chitu s-a calificat fara emotii in optimile turneului olimpic de judo, din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, dupa ce a invins-o prin ippon pe vietnameza Thuy Nguyen. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES…

- Jucatoarea de tenis de masa Liu Shiwen, campioana mondiala la simplu in 2019, nu a fost selectionata sa reprezinte China in proba de simplu de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, transmite Reuters. Liu Shiwen, 30 ani, nr. 7 mondial, va juca in schimb in probele de dublu feminin si dublu mixt. La JO 2016…