Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici (16 ani) s-a calificat, marti, in semifinalele probei de 100 m liber la Jocurile Olimpice de la Tokyo, cu al optulea timp din serii, 48 sec 03/100. Popovici a fost al patrulea in seria sa, a noua, italianul Thomas Ceccon avand cel mai bun timp al zilei, 47 sec…

- Inotatorul David Popovici, 16 ani, a ocupat marti, 27 iulie, locul al patrulea in a noua serie a probei de 100 de metri liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo si s-a calificat in semifinale cu al optulea timp. Astfel, David Popovici s-a calificat in semifinala cu al 8-lea timp. Semifinalele…

- Inotatorul roman David Popovici (16 ani) a terminat pe locul 4 seria a 9-a a calificarilor din proba de 100 metri liber de la Jocurile Olimpice, fiind cronometrat cu timpul de 48.03. El s-a calificat in semifinala...

- David Popovici (16 ani) și Robert Glința (24 de ani) s-au calificat in semifinalele probei de 200m liber, respectiv semifinalele probei de 100m spate la Jocurile Olimpice. Corespondența din Japonia David s-a calificat in semifinale dupa o prestație excelenta in care a reușit 4-lea timp din concurs.…

- In varsta de 16 ani, David Popovici va concura in semifinala probei de 200 m liber, programata luni, 26 iulie. El și-a asigurat accesul in semifinala cu timpul de 1 minut, 45 de secunde și 32 de sutimi, potrivit GSP.ro. In semifinala probei de 100 m spate s-a calificat și Robert Glința. Popovici a intrat…

- Sportivul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 metri liber, sambata, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, informeaza Gazeta Sporturilor . David Popovici, 16 ani, a castigat finala de la 200 metri liber la CE de juniori, dupa ce joi s-a impus in proba de…

- Robert Glinta-medaliat cu argint la Campionatul European de Natatie Robert Glința. Foto: Arhiva. ''Înotatorul Robert Glinta a obtinut medalia de argint la Campionatul European de la Budapesta în proba de 50 de metri spate. Glinta a terminat proba în 24,42…

- Inotatorul roman Robert Andrei Glinta s-a calificat, luni, in finala probei de 50 m spate la Campionatele Europene de natatie de la Budapesta. Glinta, sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost inregistrat cu al doilea timp in serii, 24 sec 51/100, dupa rusul Kliment Kolesnikov…