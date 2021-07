Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici a obținut luni dimineața calificarea in finala probei de 200 metri liber de la Jocurie Olimpice de la Tokyo 2020. In bazinul de la Tokyo Aquatics Centre, tanarul de doar 16 ani a terminat al doilea in prima semifinala a probei. David Popovici a fost cronometrat…

- Inotatorii romani David Popovici si Robert Glinta s-au calificat, duminica, in semifinalele probelor de 200 m liber, respectiv 100 m spate, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. David Popovici (16 ani) s-a calificat in semifinalele probei de 200 m liber cu al patrulea timp, 1 min 45 sec 32/100, dupa ce…

- David Popovici (16 ani) și Robert Glința (24 de ani) s-au calificat in semifinalele probei de 200m liber, respectiv semifinalele probei de 100m spate la Jocurile Olimpice. Corespondența din Japonia David s-a calificat in semifinale dupa o prestație excelenta in care a reușit 4-lea timp din concurs.…

- Ajunși cu bine in Japonia, cei patru inotatori care vor concura pentru Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo au luat primul contact cu locul unde vor incerca sa faca istorie: Tokyo Aquatics Centre. Romania va fi reprezentata in probele de inot de Robert Glința, Daniel Martin, David Popovici și Bianca…

- Tanarul inotator roman David Popovici (16 ani) a ratat calificarea in semifinalele probei de 50 m liber, sambata, la Campionatele Europene de natatie de la Budapesta. Popovici a fost inregistrat cu al 24-lea timp din serii, 22 sec 43/100, in timp ce George-Alexandru Stoica-Constantin a…