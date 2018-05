JLL Romania: Scadere semnificativa a pietei de investitii imobiliare in primele trei luni din 2018. Hagag Development Europe si Nepi Rockcastle, cei mai activi jucatori

Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul imobiliar Hagag Development Europe, prima firma prin care grupul Hagag iese de pe piata israeliana, a anuntat lansarea unei Oferte Publice Initiale (IPO) in cadrul Bursei de Valori din Tel Aviv pentru a strange bani pentru plasamente imobiliare in Romania.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a spus, joi, ca potrivit prognozei Comisiei Europene, Romania nu se va incadra in tinta de deficit bugetar din acest an si din 2019, sustinand ca Guvernul intentioneaza sa faca noi scumpiri, majorari de taxe si impozite. “Un alt subiect al zilei…

- Industria romaneasca a crescut puternic in luna martie, mai mult datorita cererii interne, dar exporturile au stagnat, in timp ce importurile au continuat sa creasca, potrivit barometrului industrial lunar efectuat de IRSOP si SNSPA si publicat miercuri, transmite News.ro . Un index bazat pe raportul…

- Romania a importat, in primele doua luni din 2018, o cantitate de titei de 1,453 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 242.500 tep (20%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Productia…

- Nivelul cu care au crescut importurile Romaniei in primele doua luni ale acestui an fata aceeasi perioada din 2017s-a ridicat la 14%, aceasta fiind cea mai mare valoarea inregistrata intr-o tara UE, arata datele institutului european de statistica Eurostat.

- Primele doua luni ale acestui an arata ingrijorator. Romania are un deficit al contului curent cu 100 de milioane de euro mai mare, peste dublul celui de anul trecut. Investitiile straine au scazut cu 3%, iar datoria externa s-a majorat cu 1,5 miliarde euro, arata datele publicate vineri de Banca Nationala…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a crescut cu 0,2% in februarie 2018, comparativ cu luna anterioara, insa a coborat cu 2,3% in Romania, aceasta fiind cea mai mare scadere inregistrata de o tara membra a UE, arata datele ...

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand cu anul 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in propritatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața, atrage atenția Adrian Vascu, fost președinte al ANEVAR.Fostul…