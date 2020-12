Jiulia promovează cel mai amețitor decolteu! Chiar și Moșul ar rămâne preplex Desparțita de Bogdan Jianu, cu care a a avut o relație ce a durat 17 ani, recent și de Ionuț, ultimul sau iubit, bucurandu-se parca de libertate, cantareața se promoveaza ca niciodata, cu amețitoare decolteuri. Parca ”obligatorii” la orice fel de ținuta. Practic orice ar canta, da pe spate audiența. Pe langa vocea sa inconfundabila, Julia se poate mandri și cu forme de invidiat. Arata bine in orice ținuta insa, cand se afișeaza in ipostaze incendiare, admiratorii sai de pe rețelele de socializare sunt in extaz. Ce servește la masa de Craciun familia regala britanica. Au de ales intre 15 feluri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Supranumit ”Muntele Bihorului”, Sandu Lungu a mai suportat o delicata intervenșie chirurgicala anul acesta, de hernie ombilicala. Iar in perioada de refacere, colosul de 160 kilograme a avut curajul sa urce iar in ring și a caștigat disputa. ”Multumesc lui Dumnezeu pentru viata frumoasa de sportiv…

- Premiera TVR 1 din 24 decembrie, de la 16.15, este o emisiune pentru intreaga familie, realizata si prezentata de Alina Sorescu. Ii sunt alaturi copiii din trupa ei de muzica, "Picii lu' Soreasca", iar Paula Seling e invitata editiei. Cu putin timp inainte ca Mosul sa isi inceapa calatoria pe la casele…

- Intrebata de un fan al ei care este relatia cu soacra ei, Andreea Banica a marturisit ca cele doua se inteleg bine.Andreea Banica a lansat, pentru prima oara alaturi de fiica sa, Sofia, un colaj sensibil ce contine cele mai frumoase colinde de Craciun.Cantareata are o familie foarte frumoasa si este…

- Sarbatorile de iarna sunt un bun prilej de a darui zambete copiilor la care Moșul nu va ajunge de Craciun, iar jandarmii suceveni și-au propus in aceasta perioada sa sprijine familiile cu care soarta a fost mai puțin darnica.Pe langa misiunile cotidiene de patrulare și menținere a ordinii și ...

- Cei 83 de copii de la scoala din Cioca Boca il asteapta in acest an pe Mosul cel bun, care le va aduce ghetute din piele, obiecte de vestimentatie, dar si alte daruri daca bugetul campaniei o va permite. La fel ca in fiecare an, in cadrul Campaniei de Craciun a Ziarului de Iasi, s-a alaturat si Compania…

- Pentru cei care nu știu, Claudia Patrașcanu și inca soțul ei, Gabi Badalau, sunt in curs de divorț și sunt desparțiți de ceva vreme. Insa fosta solista de la Sexxy și Exotic risca sa ramana fara copii pentru ca familia fostului partener impreuna cu el ii face tot felul de... The post Claudia Patrașcanu,…

- Fosta solista din “Exotic” și Sexxy” și soțul ei, Lucian Mitrea, au doi copii de care sunt tare mandrii. Andreea Banica are o fiica dar și un fiu, Noah, care in curand va implini frumoasa varsta de patru ani. Amandoi au postat diverse mesaje, iar soțul cantareței a publicat doua... The post Andreea…