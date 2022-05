Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, si sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis, au ajuns, sambata, la Scoala Gimnaziala "Uruguay" din Sectorul 1 al Capitalei, care gazduieste elevi ucraineni refugiati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

