Jihadul Islamic confirmă un armistițiu cu Israelul Gruparea radicala Jihadul islamic palestinian a confirmat duminica incheierea unui armistitiu cu Israelul cu medierea Egiptului, informeaza AFP. “Cu putin timp in urma s-a gasit o formula pentru anuntul egiptean privind un acord de incetare a focului, care se refera mai ales la angajamentul Egiptului de a lucra in favoarea eliberarii a doi detinuti”, a precizat intr-un comunicat Mohammed Al-Hindi, liderul aripii politice a miscarii. Cei doi sunt Bassem Saadi si Khaled Awawdeh, arestarea primului, lunea trecuta, in Cisiordania fiind la originea actualei escaladari a violentelor. Mai devreme duminica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

