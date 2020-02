Stiri pe aceeasi tema

- Organizat de Consiliul IMM-urilor din Romania (CNIPMMR) și Groupama Asigurari. București, 10 februarie 2020 – 57% dintre antreprenorii din turism considera promovarea ca cea mai importanta nevoie de politica publica, iar procentul celor care iși gestioneaza riscurile prin asigurari a crescut cu 15%,…

- Institutul National de Statistica (INS) ar trebui sa modifice metodologia de monitorizare a turistilor straini care viziteaza Romania, intrucat numarul acestora este mult mai mare decat cel mentionat in rapoartele publicate de aceasta institutie, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului…

- Voucherele de vacanta au insemnat, anul trecut, doar 20% din cifra de afaceri a antreprenorilor din turism si nu au avut un impact semnificativ asupra preturilor, astfel ca trebuie demontat mitul ca aceste tichete au tinut turismul romanesc, a declarat, luni, presedintele Consiliului National pentru…

- Luni, 10 februarie - Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania si Groupama Asigurari lanseaza cel de-al doilea studiu "Carta Alba a Turismului din Romania, Barometrul turismului din tara noastra" - Conferinta nationala "Digital Transformation Agenda of Romania" - "30…

- Reprezentantii industriei turismului si ai celei hoteliere cer Guvernului sprijin pentru activitatea de incoming, dar si stimularea constructiei de hoteluri. Consultati de News.ro, acestia spun ca este nevoie de o strategie clara pentru dezvoltarea turismului, precum si de o regandire a legii turismului,…

- Patronii sunt de acord cu majorarea salariului minim pe economie in contextul cresterii economice, dar cu doua conditii, respectiv stabilirea unui mecanism foarte clar si predictibilitate, a afirmat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR), dupa…

- Modul in care se realizeaza, in prezent, supravegherea jucatorilor din piata de asigurari este diferit fata de anul 2015 astfel ca un nou caz Astra este putin probabil sa se repete in Romania, a declarat, pentru AGERPRES, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) Cristian Rosu.…