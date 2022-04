Jeto moja Strana! Nu incape nici o indoiala asupra ambitiilor nutrite de elitele actuale de la Moscova care, la fel ca si vechile elite imperiale, au sentimentul ca au de indeplinit o misiune istorica: refacerea Imperiului Tarist; problema Rusiei este insa aceea ca marile ambitii sunt in disonanta cu capacitatea sa de a le transpune in realitate, se lovesc de lipsa unei forte reale de atractie pentru tarile pe care le-ar dori incluse in sfera sa de influenta. „Ukraina i Krym, Belarus i Moldova - Jeto moja strana!" sunt, adaptate din rusa, cu caractere latine, cuvintele de deschidere ale unui cantec patriotic interpretat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

