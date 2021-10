JESY NELSON lanseaza primul single solo – “Boyz”, feat. NICKI MINAJ

Stiri pe aceeasi tema

- Years & Years a anunțat detalii despre noul album, „Night Call”, care va fi lansat pe 7 ianuarie 2022 și care este disponibil pentru pre-comanda.Olly dezvaluie o piesa extrasa de pe album, plina de energie, intitulata „Crave”, impreuna cu videoclipul oficial, in care apar cațiva dintre membrii show-ului…

- Dupa ce a adunat sute de mii de stream-uri și de comentarii pozitive in online, PETRA lanseaza și varianta in rusa a single-ului „Sunt bine”: „Пока, Любимый", in traducere „Pa, iubire". Știu ca demult s-au stins focurile/ Ca liniștea ne-a omorat speranțele/ Dar eu inca ard, ard și n-am puterea/ Sa te…

- Liam Payne a lansat single-ul „Sunshine”, care va aparea in viitorul film de animație de la 20th Century Studios și Locksmith Animation, „Ron’s Gone Wrong”. ‘Ron’s Gone Wrong’ este povestea lui Barney, un școlar care nu se adapteaza social și a lui Ron, noul sau dispozitiv de mers pe jos, vorbitor,…

- Andreea Lala și Tamaz colaboreaza pentru prima data și lanseaza „Rupem basul”, un single fresh de vara, plin de energie, cu un sound dance catchy și multa voie buna. Compusa de catre Catalin Tamazlicaru alaturi de Zaga, Loredana Cavasdan, Razvan Dediu și DJ Sava, „Rupem basul” este o piesa cool, despre…

- Sean Paul, superstarul internațional, caștigator al premiului Grammy, dezvaluie „Only Fanz”, cu Ty Dolla $ign, o piesa exploziva de dans care va fi, in curand, melodia verii. Demonstrand versatilitatea lui Sean, „Only Fanz” imperecheaza producția de prima clasa cu un hook incontestabil, lasand doi artiști…

- In timp ce melodia “Your Love (9PM)” ocupa primele locuri in topurile muzicale din lume, ATB lanseaza single-ul “Like That”, in colaborare cu Ben Samama. Legenda germana a muzicii dance, ATB, și-a dezvaluit noul sau single ” Like That”, cu artistul Ben Samama, nascut in Olanda si care locuieste in Los…

- Dupa ce ne-a surprins odata cu lansarea primului single al sau cu versuri in limba romana, Bella Santiago schimba ritmul și prezinta publicului o piesa cu versuri caliente: „Ay Guapito”. Compus de catre Bella Santiago și Marius Moga, impreuna cu Mark Azekko și Cristian Tarcea, „Ay Guapito” este un…

- Dupa ce s-a intors cu materialul „Intro”, Logic a revenit inca o data cu noul single „Get Up”. Dupa „Intro”, a urmat cu compilația sa de single-uri din mixtape-urile sale Young Sinatra, apoi a lansat „Vaccine” și acum „Get Up”. Acestea fiind spuse, aștept parerile voastre! Enjoy!