Jessie Reyez face echipa cu Miguel pentru “Jeans”. Balada este prima colaborare intre Reyez și Miguel și proiectul perfect pentru chimia lor sonora. „JEANS” arata o latura matura și sexy a lui Reyez – aici ea este vulnerabila și sigura. „JEANS” este prima melodie noua a lui Reyez din 2023, dupa ce a lansat albumul al doilea YESSIE la sfarșitul anului 2022 și debutul ei revoluționar din 2020, Before Love Came To Kill Us. Reyez continua sa construiasca o baza de fani masiva și loiala, care acopera acum peste 3 miliarde de stream-uri in intreaga lume, in toate platformele de streaming. Mai tarziu…