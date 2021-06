Stiri pe aceeasi tema

- Delia marcheaza ziua de 1 iunie cu un cadou pentru fanii sai: noul single ”Racheta” lansat cu videoclip de animație creionat pe baza desenelor facute de artista. Piesa a fost compusa de Delia și produsa de Alex Cotoi și marcheaza fascinația artistei pentru spațiu, Univers, transpusa in iubire și sentimentele…

- Eugenia Nicolae, pe care ai putut sa o vezi in cadrul show-ului Romanii au talent, lanseaza o noua piesa, dedicata copiilor de toate varstele: ”De ce nu ma legeni”. Eugenia Nicolae a impresionat la Romanii au talent cu vocea sa. Artista canta inca din copilarie și iși compune propriile piese. Acum vine…

- Piesa ”Wasted on you”, realizata impreuna cu Jade Shadi, propune o poveste de dragoste ce lasa in urma sa doar controverse. Jade Shadi este un proiect de muzica deep house inspirat din dragostea pentru libertate, dans și mișcare. In urma cu fix o saptamana a fost lansata și prima piesa Romanian House…

- Alex Parker lanseaza piesa bass-house ”I want the money”, o colaborare incendiara cu artista din L.A., Hera. “I Want The Money este imnul generației crypto! O piesa catchy, cu un videoclip care aduce la viața toate meme-urile din sfera de finance”, a spus Alex. Piesa a fost scrisa și compusa de Alex…

- Cu un sound fresh ce imbina elemente pop-dance, „BADDEST” este cu siguranța o colaborare perfect de ascultat in aceasta vara. Piesa prezinta prin beat-uri și versuri vibe-ul plin de energie al celor doi artiști, Imanbek & Cher LLOYD. In ciuda faptului ca are doar 20 de ani, Imanbek a schimbat deja istoria…

- Noul album, “Human”, va aparea pe 1 decembrie 2021 Miercuri, 5 mai 2021, trupa OneRepublic a lansat piesa “Run”. Melodia este scrisa si produsa de Ryan Tedder, Brent Kutzle, Tyler Spry si John Nathaniel. “Run” va aparea pe urmatorul album – “Human”, alaturi de piesele lansate deja: “Rescue Me”, “Somebody…

- AMI a lansat astazi piesa ENIGMA, primul single de pe viitorul sau album, o colaborare cu Tata Vlad de la B.U.G Mafia. Piesa se anunța a fi un mega-hit al anului 2021. Colaborarea a luat prin surprindere industria muzicala romaneasca, urmand sa ia cu asalt și topurile muzicale. Single-ul care vorbește…

- Antonia a lansat astazi o noua piesa in limba romana, cu un vibe de vara. Ea se numește „Imi placi tu” și suntem siguri ca o vei asculta pe repeat. „Imi placi tu” a fost compusa de Theea Miculescu, Viky Red și Irina Rimes și produsa de Viky Red și suna ca un adevarat imn... View Article