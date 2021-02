Jeremy Zucker & Chelsea Cutler lanseaza EP-ul “brent ii” Dupa ce au primit numeroase aprecieri la scara larga si au anuntat fanii despre reuniunea lor, cantaretii, compozitorii si producatorii Jeremy Zucker si Chelsea Cutler dezvaluie noul EP mult asteptat – “brent ii”. Jeremy a declarat: “Pentru mine si Chelsea sa facem “brent ii” a fost un reminder important in legatura care sa ne spuna de ce iubim sa facem muzica, in special in timpul unei perioade atat de dificile. Sunt aprope doi ani de la primul EP si cred ca acest proiect seteaza un standard pentru noi si fanii nostril. Sunt foarte mandru de “brent ii” si cred ca arata fanilor o latura mult mai… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Netflix vine cu noutați! Fanii serialului Casa de Papel vor putea sa vada alt produs al creatorilor celui mai de senzație proiect care a avut lansarea in 2017. Cand urmeaza ca Sky Rojo sa vina in atenția oamenilor și care sunt actorii care fac parte din distribuție? Sky Rojo, serial produs de creatorii…

- Universitatea Oxford a anuntat joi ca lanseaza un studiu pentru a stabili daca o combinatie de doua doze de vaccinuri diferite la acelasi pacient ramane eficienta pentru a proteja populatia impotriva coronavirusului. „Daca aratam ca aceste vaccinuri pot fi utilizate in mod interschimbabil, va creste…

- Natalija Bozilovic, una dintre jucatoarele de baza ale echipei feminine de fotbal ACS Banat Girls, trece prin momente grele dupa ce a primit o veste teribila. Tanara fotbalista sufera din cauza unei tumori care trebuie operata cat mai repede. Gruparea resiteana, care nu si-a lasat niciodata jucatoarele…

- ”Pe fondul semnelor promitatoare, perspectiva primei jumatati a anului 2021 este foarte amestecata si exista inca numeroase riscuri care trebuie gestionate”, a spus Barkindo. Acesta a vorbit la o intalnire a expertilor din cadrul OPEC si al aliatilor acesteia, un grup cunoscut sub numele de OPEC+, potrivit…

- Fanii-acționari de la Dinamo i-au luat in vizor pe Cosmin Contra (45 de ani) și Dan Negru (49 de ani). Suporterii ii cer fostului antrenor sa renunțe la banii pe care ii are de primit de la club. Context: Cosmin Contra a fost azi-noapte invitatul lui Dan Negru la revelionul postului Antena 1. Fostul…

- DINAMO. Suporterii DDB s-au specializat in a face sold out cu biletele virtuale de la meciuri, fie acasa, fie in deplasare. Fanii intrețin echipa, au facut calculele, imediat dupa fluierul final al partidei de la Pitești au pus in vanzare tichete pentru etapa cu Iașiul, la 5 lei bucata. „Am avea curaj…

- Fanii-finanțatori din Ștefan cel Mare se tem ca Dinamo ar putea sa dispara, pe fondul incertitudinii provocate de investitorii spanioli. Liderii din programul DDB au ajuns la concluzia ca spaniolii nu vor mai vira niciun ban in conturile clubului și cer din nou implicare fanilor. Momentul in care Pablo…

- Razboiul divelor continua! Oana Zavoranu o desființeaza pe Oana Roman la scurt timp dupa ce soția lui Elisei a raspuns provocarii lui Maruța și a caracterizat-o in cateva cuvinte pe actrița din „Sacrificiul”. Oana spune o data, Zavo ataca de 10 ori inapoi! Fanii s-au amuzat copios la replica divei.…