Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Jeremy Renner, cei care l-a interpretat pe Hawkeye in filmele Marvel și a fost spitalizat, dupa ce a suferit un accident grav cu un plug. Acum, Jeremy Renner se recupereaza in spital de unde a postat pe Instagram o fotografie insoțita de un mesaj in care le mulțumește fanilor pentru…

- Actorul Jeremy Renner, care a jucat rolul lui Hawkeye in filmele Marvel și a fost internat in spital dupa un accident suferit cu un plug de zapada, se recupereaza in spital și a postat pe Instagram o fotografie insoțita de un mesaj in care le mulțumește fanilor pentru gandurile lor și susținere.

- Actorul american Jeremy Renner, cunoscut mai ales pentru rolul Hawkeye din seria de filme "Avengers" din universul Marvel, se afla luni in stare critica, dar stabila, intr-un spital din Nevada, la o zi dupa ce s-a accidentat grav in timp ce curata zapada, au anuntat reprezentanta sa si autoritatile…

- Jeremy Renner a suferit "un traumatism toracic contondent si leziuni ortopedice" dupa ce a suferit un accident acasa, in timp ce dadea zapada la o parte folosind un plug de zapada. Actorul din "Hawkeye" a avut nevoie pana acum de doua interventii chirurgicale, scrie CNN.

- Statul american California este lovit de fenomene meteo extreme. Daca in nordul regiunii sunt inundatii catastrofale, soldate cu cel putin un mort, estul statului este scena unor ninsori abundente. Zapada de aproape un metru a cuprins regiunile de la granita dintre California si Nevada.

- Familia lui Pele a petrecut Craciunul in spitalul Spitalul Albert Einstein, unde este internat starul brazilian, iar fiica fostului fotbalist a postat o fotografie de grup in social media. "Inca o noapte cu el", a scris ea. "Avem mereu multe lucruri pentru care trebuie sa fim recunoscatori, chiar si…

- John Krasinski a vorbit la superlativ despre frumoasa sa soție, Emily Blunt, intr-un interviu acordat Parade. Starul din „The Office” a recunoscut ca vedeta britanica il ajuta sa fie mai bun in tot ceea ce face: „Nu aș fi niciunde in viața mea fara ea”. Actorul in varsta de 43 de ani este casatorit…

- Lionel Messi este eroul Argentinei și omul de care se leaga speranțele unui nou titlu mondial. El este „urmașul” lui Diego Armando Maradona, iar fanii il venereaza. La fel și jurnaliștii! Atacantul a avut parte de un moment emoționant la unul dintre interviurile de la finalul duelului cu Croația, din…