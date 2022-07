Jeremy Loops a lansat albumul Heard You Got Love

Stiri pe aceeasi tema

- Calvin Harris lanseaza mult așteptatul album Funk Wav Bounces Vol. 2, pe 5 august, pe toate platformele digitale. Artistul a anunțat de curand colaborarile de pe noul album, cu unele dintre cele mai apreciate nume ale industriei muzicale la nivel mondial. Dua Lipa, Snoop Dogg, Pharell, Justin Timberlake,…

- Imagine Dragons a lansat albumul dublu “Mercury Acts 1 & 2″. Cu epopeea de 32 de piese, grupul face cea mai indrazneața declarație artistica de pana acum. Produs executiv de Rick Rubin, albumul dublu include hiturile „Enemy”, „Bones” și „Sharks” și se extinde pe „Mercury — Act 1″ din 2021. In timp ce…

- Se pare ca Logic iși incheie mandatul la Def Jam cu o explozie. Rapper-ul din Maryland a pregatit acest material discografic, in timp ce a lansat un single dupa altul, evidențiind dorința lui de a duce lucrurile inapoi la esența sonica a Hip Hop-ului. Logic a impartașit anterior lista de melodii epice…

- The Motans lanseaza astazi clipul pentru Cafe de Flore, cel mai recent single extras de pe albumul “Great Expectations”. Lansat pe 13 Mai, albumul a adunat milioane de accesari atat pe platformele de streaming, cat și pe Youtube, unde „Tot Ce Conteaza” și „Pe Bune” au ajuns in Trending. O intoarcere…

- Lansat in cinematografe pe 3 iunie, „The Lady of Heaven” spune povestea fiicei profetului Mahomed și prezinta mai multe persoane apropiate profetului. Criticii sai il considera „blasfemiator” și „ofensator”. Filmul britanic „The Lady of Heaven” a atras furia unei parți a comunitații musulmane din Marea…

- Marea Britanie sarbatoreste, incepand de joi, Jubileul de Platina al reginei Elisabeta a II-a, care implineste 70 de ani de domnie. Cu aceasta ocazie, un nou portret al suveranei in varsta de 96 de ani a fost lansat, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Kendrick Lamar a lansat albumul “Mr. Morale & The Big Steppers”. De indata ce s-a anunțat ca rapper-ul din Compton pregatește un nou album, cu saptamani in urma, lumea Hip-Hop-ul a inceput sa se agite, deoarece nu știa la ce sa se aștepte. In adevaratul mod K-Dot, informațiile despre inregistrare au…

- Rammstein a lansat albumul “Zeit”. Cel de-al optulea album de studio a ajuns la aproape trei ani de la ultimul proiect, materialul discografic fara titlu al lui Rammstein din 2019, care a ajuns direct in topul celor 14 topuri internaționale, inclusiv in top 10 din SUA, in urma celei mai lungi pauze…