Jeremih a lansat single-ul Changes Cantarețul / compozitorul nominalizat la Grammy Jeremih se intoarce cu un nou single, „Changes. Este insoțit de un videoclip regizat de Mills Miller. Single-ul, produs de Hitmaka, este prima melodie solo in peste patru ani. „Changes” preia piesa din 2003 a lui Avant, „Read Your Mind”. Vorbind despre noul single, Jeremih spune: „Cu toții mergem uneori cu relații și cu diferitele schimbari pe care le pot avea. Suisuri, coborașuri, dar cea mai buna schimbare este sa ai pe cineva care te va face sa nu mai faci ceea ce faci pentru a te concentra doar pe asta.” In ceea ce privește lansarile solo, ultima… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

