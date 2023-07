Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, inaintea summitului NATO de la Vilnius, ca va solicita Aliaților o prezența intarita pe flancul estic. „Adoptarea Planurilor de Aparare Regionala, inclusiv a celui care include Romania, reprezinta un element central, care va permite un raspuns eficient…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat sprijinul, in cadrul unei convorbiri telefonice, omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski, care solicita angajamente clare din partea NATO la urmatorul summit al Aliantei din 11 si 12 iulie. „Presedintele Republicii si-a reiterat dorinta ca summitul…

- „Republica Moldova reprezinta o preocupare importanta pentru mine și, dupa cum am aflat astazi, nu doar pentru mine, ci pentru noi toți. Situația din Moldova este extrem de grava și cred ca este responsabilitatea noastra sa gasim modalitați de a ajuta Moldova sa-și sporeasca reziliența, sa iși imbunatațeasca…

- Aliatii din cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ar putea fi gata sa elimine unele obstacole din calea apropierii Ucrainei de alianta militara, a declarat vineri ministrul german al apararii, Boris Pistorius, informeaza Reuters. „Sunt tot mai multe semne ca toata lumea va fi de…

- La eveniment va participa, de asemenea, Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg."Reuniunea la varf a statelor din Formatul Bucuresti 9 se desfasoara cu aproximativ o luna inaintea Summitului NATO de la Vilnius si va oferi prilejul unui schimb aprofundat de opinii cu privire la prioritatile de pe agenda…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sa primeasca un ”mesaj foarte clar” din partea NATO ca tara sa va putea intra in aceasta Alianta ”dupa razboi”, relateaza agentiile DPA si EFE, informeaza AGERPRES . „Suntem realisti. Stim ca nu vom intra in NATO in timpul razboiului, dar dorim sa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sa primeasca un ”mesaj foarte clar” din partea NATO ca tara sa va putea intra in aceasta Alianta ”dupa razboi”, relateaza agentiile DPA si EFE. „Suntem realisti. Stim ca nu vom intra in NATO in timpul razboiului, dar dorim sa obtinem un mesaj foarte…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acceptat invitatia NATO de a participa la summitul Aliantei Nord Atlantice, preconizat sa aiba loc in zilele de 11 si 12 iulie la Vilnius, in Lituania, a declarat vineri secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg,…