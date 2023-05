Stiri pe aceeasi tema

- NATO va desfasura un contingent suplimentar in Kosovo dupa ce 30 de membri ai Fortei internationale de pace KFOR au fost raniti in recentele violente, a anuntat marti Alianta Nord-Atlantica pe Twitter, transmite DPA, conform Agerpres.Potrivit unor surse militare de la Bruxelles, un contingent de…

- Alianta Nord-Atlantica a decis suplimentarea cu 700 de militari a efectivelor Fortei de mentinere a pacii in Kosovo (KFOR), a declarat marti seara secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, condamnand violentele interetnice.

- Alianta Nord-Atlantica trebuie sa suplimenteze eforturile pentru garantarea securitatii statelor membre, in contextul intensificarii competitiei pe plan mondial, a afirmat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

- Guvernul Germaniei a transmis vineri, ca reactie la afirmatiile secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, ca, deocamdata, nu a decis sa sustina eventuala admitere a Ucrainei in Alianta Nord-Atlantica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In urma votului unanim, Finlanda a devenit cel de-al 31-lea membru al NATO, finalizand schimbarea sa strategica istorica odata cu depunerea documentelor de aderare la alianța. In aceeași situație ar putea ajunge și Suedia, celalalt stat nordic care a cerut sa faca parte din Alianța Nord-Atlantica. Dar,…

- Rusia isi suplimenteaza capabilitatile militare și-și intarește pozițiile in apropierea Finlandei si va trece la alte tipuri de masuri in cazul in care Alianta Nord-Atlantica va instala armament ofensiv pe teritoriul acestei tari, anunta Administratia de la Moscova. „ Vom consolida capabilitatile militare…

