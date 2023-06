Stiri pe aceeasi tema

- NATO tempereaza intenția Ucrainei de a deveni rapid membra a Alianței. Jens Stoltenberg, secretar general NATO, declara ca primirea Ucrainei ”nu e pe agenda, atata vreme cat țara se afla in razboi”. In teren, in zona cea mai fierbinte de pe front, Bahmut, situația e incerta.

- Liderii țarilor membre NATO urmeaza sa aprobe, la summit-ul programat in luna iulie, in Lituania, planuri militare secrete care vor detalia, pentru prima data de dupa Razboiul Rece, modul in care alianța va raspunde unui atac rusesc, relateaza Reuters.Este vorba despre o schimbare fundamentala a abordarii…

- Alianta Nord-Atlantica nu poate stabili un calendar pentru admiterea Ucrainei pana cand fortele militare ucrainene nu vor obtine o victorie categorica impotriva Rusiei, afirma Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca se așteapta ca alianța sa convina asupra unui „program multianual” pentru a ajuta Ucraina in dorința sa de a adera la organizație și ca nu are „niciun sens sa discutam cand și cum poate deveni Ucraina membra a alianței” daca nu invinge in razboi…

- Aliatii NATO si partenerii lor au furnizat Ucrainei 230 de tancuri de lupta si 1.550 de vehicule blindate pentru a o ajuta sa contracareze ofensiva rusa si sa-si recucereasca teritoriul, a anuntat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza AFP. „Aliatii si partenerii din cadrul grupului…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a declarat joi, 27 aprilie, ca Ucraina are capacitațile militare necesare pentru a-și recaptura teritoriul, anunțand de asemenea, ca partenerii sai occidentali i-au livrat aproape toate vehiculele de lupta promise. „Peste 98% din vehiculele de lupta promise…

- Toate statele membre NATO sunt de acord ca Ucraina sa se alature Alianței Nord-Atlantice, a dat asigurari secretarul general Jens Stoltenberg inainte de reuniunea aliaților din Grupul de Contact pentru Ucraina la baza Ramstein din Germania.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a sosit joi la Kiev in prima sa vizita in Ucraina de cand Rusia si-a declansat invazia impotriva acestei tari in februarie 2022, a declarat pentru dpa un purtator de cuvant al Aliantei Nord-Atlantice. Stoltenberg a adus un omagiu soldatilor ucraineni cazuti…