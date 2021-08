Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul columbian Maluma se va alatura mega-concertului gratuit prin care orasul New York isi celebreaza redeschiderea, la sfarsitul lui august, dupa lunile grele de pandemie, relateaza EFE. Potrivit anuntului facut joi de primarul orasului, Bill de Blasio, Maluma este "ultima supervedeta…

- Marsalis și ”Jazz at Lincoln Center Orchestra” din New York, formata din 15 dintre cei mai buni instrumentiști ai momentului, vor susține un concert simfonic, pe 2 iulie, la ora 20:00, la Sala Radio. Impreuna cu Orchestra Naționala Simfonica a Romaniei, dirijata de Cristian Macelaru, Marsalis și orchesta…

- Rockerul american Bruce Springsteen (71 de ani) isi va relua spectacolul „Springsteen on Broadway” incepand de la 26 iunie, devenind astfel prima vedeta care va concerta la New York, in fata publicului si in spatiu inchis. Din pacate, fanii care s-au vaccinat cu AstraZeneca nu vor putea participa…

- Adda, una dintre cele mai iubite artiste din Romania, a facut o serie de marturisiri emoționante despre copilaria ei. Cantareața a știut inca de la o varsta foarte frageda care va fi drumul sau in viața. Adda (29 de ani) este considerata una dintre cele mai bune voci din țara noastra, iar piesele ei…

- Adriana Bahmuțeanu și iubitul ei grec, Nikos Papadopoulos, s-au desparțit, dupa mai bine de trei ani de relație. Prezenta intr-o emisiune TV, vedeta a dezvaluit motivul pentru care au ajuns la aceasta decizie. Adriana Bahmuțeanu parea sa-și fi gasit, in sfarșit, liniștea și fericirea in brațele solistului…

- Primaria din New York l-a ales pe producatorul muzical Clive Davis pentru a organiza un mega-concert in Central Park si a sarbatori astfel recuperarea orasului dupa pandemia de coronavirus. Deocamdata nu exista niciun artist confirmat, dar intentia este de a reuni opt staruri “iconice” pentru un concert…

