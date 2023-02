Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe 14 februarie este sarbatorita Valentine’s Day, zi in care indragostiții celebreaza iubirea alaturi de persoana iubita. Sarbatoarea de Valentine’s Day provine de la Sfantul Valentin ce a trait in secolul al III-lea, in Roma, in timpul lui Claudiu al II-lea. La acea vreme, imparatul…

- MESAJE de Ziua Indragostiților, romantice, frumoase și haioase pe care sa le transmiți iubitei sau iubitului Indragostiții nu au nevoie de o zi anume pentru a-și impartași dragostea, dar parca Valentine’s Day, pe care o sarbatorim pe 14 februarie, a devenit prilejul perfect pentru a o face. Daca in…

- Au mai ramas doar cateva zile pana pe 14 februarie, considerata ziua internaționala a iubirii, mai exact, Valentine’s Day. Cu ocazia acestei sarbatori tradițional americane, cele mai multe cupluri și-au pregatit o minivacanța de vis intr-o destinație exotica. Un cuplu dn Romania a cheltuit o mica avere…

- Indiferent daca sarbatorești iubirea pe 14 februarie, de Valentine’s, sau pe 24 februarie, de Dragobete, una dintre cele mai bune idei este un sejur intr-o destinație romantica. Am cautat cele mai bune 7 astfel de locuri unde sa te bucuri din toata...

- Deși este o sarbatoare occidentala, Valentine’s Day a fost adoptata și de Romania, fiind una dintre cele mai așteptate zile din an pentru celebrarea iubirii. Cu acest prilej, Centrul Județean de Cultura Dambovița organizeaza un concert dedicat tuturor indragostiților. Astfel, pe data de 14 februarie…

- Deși este o sarbatoare occidentala, Valentine’s Day ramane, indiferent de numele pe care il poarta, o celebrare a iubirii, cel mai profund sentiment care merita și trebuie sa fie sarbatorit. Cu acest gand, de a ne reaminti ca in tumultul vieții orice prilej de bucurie este important, CJ Dambovița va…

- Srdjan Djokovic, tatal tenismanului sarb Novak Djokovic, aflat in centrul unui scandal dupa ce s-a filmat alaturi de suporteri care arborau drapelul Rusiei cu portretul lui Putin și semnul „Z” in timpul turneului Australian Open, a anuntat vineri ca nu va merge la arena pentru a asista la semifinala…

- „Daca in general anii agricoli erau caracterizati de o cursivitate generata de predictibilitate in ceea ce priveste volumul recoltei, nivelul stabil al costurilor logistice si conditiile meteorologice la nivel local, anul agricol 2022/2023 sta sub semnul hazardului, daca nu se va tine cont de mediul…