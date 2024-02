Alina Petre și Bogdan Vasiliu s-au cunoscut in urma cu un an și puțin, iar intalnirea lor a dusa catre o frumoasa poveste de dragoste. In aceasta perioada au decis sa se mute impreuna , sa se casatoreasca și sa aiba parte de experiențe inedite traite in doi. Și-au facut curaj și au mers impreuna la salonul de tatuaje, unde au scris ceva pe pielea lor.