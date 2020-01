Jeff Bezos nu mai este cel mai bogat om din lume. Cine i-a luat locul

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare facuta duminica pe Instagram, Jeff Bezos, șeful Amazon, a anunțat ca gigantul online va dona 1 milion de dolari australieni (690.000 de dolari americani) pentru a ajuta victimele incendiilor de vegetație din Australia, informeaza Business Insider.Cu toate acestea, fondatorul…

- Pana de curand cel mai bogat om al lumii, Jeff Bezos se afla in centrul unui scandal mediatic dupa donația sa pentru combaterea incendiilor din Australia. Donația pe care fondatorul Amazon a facut-o este echivalenta cu 0.00059% din valoarea totala a averii pe care acesta o deține. Desigur, dupa ce anunțul…

- Miliardarul francez Bernard Arnault l-a depașit pe Bill Gates (Microsoft) și trece pe locul doi in topul Forbes al celor mai bogati oameni din lume persoana din lume, dupa Jeff Bezos (Amazon), potrivit Real-Time Billionaires List a revistei americane Forbes, citate de Mediafax.

- Cea mai valoroasa listare din acest an. Acțiunile gigantului Alibaba, rivalul de temut al Amazon, au debutat pe bursa de la Hong Kong Actiunile celui mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, au inregistrat un debut solid la Bursa de la Hong Kong (HKEX), in una dintre cele mai asteptate…

- Actiunile celui mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, au inregistrat un debut solid la Bursa de la Hong Kong (HKEX), in una dintre cele mai asteptate listari din acest an, transmit Xinhua si Reuters. Alibaba, care s-a listat prima data la Bursa de la New York in 2014,…

- JPMorgan Chase este cea mai valoroasa banca din lume, compania americana fiind evaluata pe Bursa din New York la 362,7 miliarde de dolari, adica de 120 ori mai mult decat Banca Transilvania, banca romaneasca cu o capitalizare de aproape 3 miliarde de...

- Profitul net in al treilea trimestru a fost de 241 de milioane de euro in comparatie cu 43 de milioane de euro in urma cu un an, potrivit Spotify Technology S.A. Veniturile inregistrate au fost de 1,7 miliarde de euro, in crestere cu 28% in comparatie cu perioada iulie-septembrie din 2018.…

- Jeff Bezos, proprietarul Amazon, considerat cel mai bogat om din lume, este pe cale sa iși piarda acest titlu, iar fondatorul Microsoft Bill Gates i-ar putea lua locul, potrivit CNN . De vina pentru situația lui Bezos sunt caștigurile din trimestrul al treilea al anului, considerate sub estimarile Wall…