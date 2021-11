Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de copii din Afganistan sunt in pericol sa moara in condițiile crizei economice profunde in care se afla țara. Spitalele sunt deja pline de copii care abia respira, in timp ce mamele ii privesc neputincioase. Unele familii au ajuns in situația de a-i vinde pentru cateva sute de dolari pentru…

- Kim Kardashian a inregistrat o victorie in cadrul procesului de divort de Kanye West. Vedeta de peste ocean a ramas unica proprietara a casei in care locuiește cu cei patru copii de cand a anunțat desparțirea de rapper. Ca artistul sa renunțe la drepturile lui, faimoasa bruneta i-a platit suma de 23…

- Cel mai bogat danez le ofera celor 17.000 de angajati un bonus total de 46 de milioane de dolari, dupa ce a obtinut profituri record. Anders Holch Povlsen, cel mai bogat om din Danemarca, le ofera angajatilor...

- Fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, care a fugit din Moldova acum 3 ani și este dat in cautare internaționala, a folosit un trust din Noua Zeelanda pentru a transfera minim 10 milioane de dolari familiei sale, aflate in Elveția. Informațiile au ieșit la iveala in investigația Pandora, in care milioane…

- Agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) incearca sa obtina 800 de milioane de dolari in cadrul unei conferinte a donatorilor programate la Bruxelles, la jumatatea lunii noiembrie, a declarat vineri comisarul general al agentiei Philippe Lazzarini, subliniind necesitatea ''predictibilitatii''…

- Divorțul dintre Angelina Jolie și Brad Pitt s-a finalizat in 2019, dar cei doi inca se cearta pe o proprietate de peste 160 de milioane de dolari din Franța, pe care o dețin impreuna. Fox News a obținut plangerea depusa in instanța, in care actrița este acuzata ca ar face demersuri pentru a nu-i permite…

- Statele Unite au promis, miercuri, Kievului ajutor militar suplimentar in conflictul cu separatistii prorusi si si-au exprimat ''angajamentul ferm'' fata de integritatea teritoriala a Ucrainei, transmit Reuters si DPA.

- Variety, site-ul american specializat in divertisment, a dezvaluit cele mai mari sume cu care sunt platite in acest moment starurile de cinema, bazate pe proiectele lor recente sau viitoare. Daniel Craig este in fruntea listei.